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Prens Harry ve Meghan, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi
Prens Harry ve Meghan, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi
İngiltere Kraliyet Ailesi’nden ayrılarak Los Angeles’a yerleşen Prens Harry (35) ve eşi Meghan (38), eski çete üyelerinin çalıştığı bir fırında çete üyeleriyle ekmek pişirdi.
Yaşam 25 Haziran 2020 - 12:59

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak Los Angeles'a yerleşen Prens Harry (35) ve eşi Meghan (38), eski çete üyelerinin çalıştığı fırını ziyaret etti. Los Angeles'ta 18 milyon değerinde bir malikanede yaşayan ünlü çift, yardım kampanyası kapsamında Homeboy adlı fırın ve kafeterya işletmesinde ekmek pişirdi.

Fotoğraf: Twitter

Ünlü çift, çalışanlarla birlikte ekmek pişirip yiyecek hazırlarken, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Homeboy işletmesi genelde suç örgütlerinden ayrılan çete üyelerinin, topluma yeniden kazandırma amacı güden bir işletme olarak biliniyor. DHA

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