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Prens Harry ve Meghan Markle 20 milyon dolarlık villa bakıyor
Prens Harry ve Meghan Markle 20 milyon dolarlık villa bakıyor
Los Angeles'a taşınan Prens Harry ve Meghan Markle, Lady Diana'nın ölmeden önce satın aldığı villa ile aynı mahallede, 20 milyon dolarlık ev bakıyor...
Yaşam 3 Nisan 2020 - 16:01

Üç gün önce Kraliyet Ailesi’ndeki tüm görevlerini sonlandıran Prens Harry ve Meghan Markle, ABD’de 20 milyon dolarlık villa bakıyor… Los Angeles’a taşındıktan sonra nerede yaşayacakları merak konusu olan çift, Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu bölgesinde villa bakıyor.

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8 yatak odası, 10 banyosu bulunan Petro Manor isimli Toskana tarzı villanın bulunduğu mahallenin bir de özelliği var. Burası Lady Diana’nın ölmeden önce satın aldığı villanın bulunduğu bir mahalle ve Harry’nin de özellikle bu bölgeden ev almak istediği söyleniyor.

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