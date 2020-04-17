Prens Harry ve Meghan Markle, yemek yardımı yaparken güvenlik kamerasına takıldı

Kraliyet ailesinden ayrılıkları aylarca konuşulan Prens Harry ve Meghan Markle, bir buçuk ay sonra ortaya çıktı. Ünlü çift, yeni hayatlarına Los Angeles'ta devam ederken, corona virüsü salgınından etkilenen insanlara yardım ederken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Prens Harry ve Meghan Markle, bebekleri Archie’yi de alarak Kraliyet ailesinden ayrılıp Kanada’ya yerleşmişti. Daha sonra Los Angeles’a taşınan çift, geçen çarşamba günü Los Angeles’ın Batı Hollywood bölgesindeki bir güvenlik kamerasına takıldı.

Görünüşe göre Prens Harry ve Meghan, corona virüsü salgınından etkilenen insanlara yardım eli uzatarak dışarıya çıktı. Batı Hollywood bölgesinde dar gelirli insanların yaşadığı apartmanlara uğrayıp, yemek dağıtan çift, Project Angel Food adlı bir yardım kuruluşu için gönüllü olarak çalıştıkları ortaya çıktı.

Her ikisi de beyzbol şapkası takarak sokak sokak gezen çiftten Meghan, koruyucu bir maske takarken Prens Harry ise ağız kısmını kapatan mavi bir bandana bağladı. Apartmana yalnız giren Harry ve Meghan’a otomobilde bir güvenlik görevlisinin eşlik ettiği öğrenildi.

Daily Mail’ın haberine göre çiftin yemek dağıttığı kişiler arasında bulunan 53 yaşındaki Dan Tyrell, diafonda, “Merhaba, ben Project Angel Food’tan Meghan” cümlesini duyana kadar Meghan Markle olduğunu anlayamadığını söyledi. Kendisine getirilen yemeği almak için aşağı indiğinde ise, Prens Harry’yi saçlarından tanıdığını ve Meghan’a baktığında da tüm parçaları bir araya getirince, gelen kişilerin Harry ve Meghan olduğunu tanımış.

Meghan Markle’ın kendisini tanıtmadan getirdiği yiyeceği uzatıp, “Buyurun yiyeceğiniz. Umarız iyisinizdir” demiş. Tyrell ise çifti rahatsız etmemek için kim olduklarını sormadığını dile getirdi. 53 yaşındaki Tyrell, “Bizi düşünüp yemek getiren insanların olması harika bir şey. Burada birilerinin bizi unutmadığını hissettiriyor” dedi.