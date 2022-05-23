Prens Harry ve Meghan Markle’a çalışan dayanmıyor: Bir yardımcı daha istifa etti

Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin Archewell Vakfı'ndaki küresel basın sekreteri istifa etti. Bu, 2018'den bu yana ayrılan en az 12 üst düzey personelden sonuncusu.

Sozcu.com.tr

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın küresel basın sekreterleri şirketten ayrıldı. Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden stratejik Halkla İlişkiler diplomasına sahip olan Toya Holness, Ekim 2020’de Sussex’lere katıldı ve geçen yıl mart ayında terfi etti.

Holness, görev süresi boyunca “Meghan Markle’ın gölgesi” olarak tanımlanıp sıklıkla aynı tarz takım elbiseler ve Hollywood güneş gözlükleri takarken görüldü.

Holness’ın ayrılığı, Archewell direktörü Catherine St Laurent’in geçen yıl mart ayındaki ayrılığını izliyor.

Prens Harry ve Meghan Markle, Mayıs 2018’deki düğünlerinden bu yana, özel sekreterler, iletişim personeli, bir kişisel koruma görevlisi ve Harry’nin sürdürülebilir turizm girişimi Travalyst’in yönetici direktörü dahil olmak üzere üst düzey yardımcıların ayrılmasıyla dikkat çekiyor.

Çiftin ilişkisinin ilk aylarında kıdemli iletişim sekreteri Katrina McKeever, Eylül 2018’de sessizce basın ofisinden ayrıldı. İki ay sonra, Markle’ın kişisel asistanı Melissa Toubati de ayrıldı. Ocak 2019’da da bir kraliyet koruma görevlisi de ayrılık kararı aldı. Güvenlik nedeniyle adı açıklanmayan memur, görevden ayrıldığında bir yıldan az bir süredir çiftin güvenliğinin başındaydı.

Mart 2019’da ise Markle’ın özel sekreter yardımcısı Amy Pickerill’in Archie’nin doğumunun ardından görevinden ayrılacağı açıklandı. Meghan Markle ayrılığı “çok üzücü” olarak niteledi ve kaynaklar, Pickerill’in yurt dışına taşınmasıyla bölünmenin dostane olduğu konusunda ısrar etti.

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