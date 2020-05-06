Prens Harry ve Meghan Markle’ın Finding Freedom kitabı çıkmadan satış rekoru kırdı

Kraliyet ailesinden ayrılarak Amerika'ya yerleşen Sussex Dükü Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle’ın kitap çıkaracakları haberleri doğrulandı. Ünlü çiftin verdikleri tarihi karar ve yeni hayatlarının konu edildiği Finding Freedom- Özgürlüğü Bulmak isimli kitabın 11 Ağustos’ta dijital olarak, 20 Ağustosta ise yazılı olarak piyasada olacağı söylendi. Bu haber duyulur duyulmaz ise, kraliyet muhabiri Omid Scobie ve ödüllü yapımcı Carolyn Durand’ın kaleme alacağı kitap, Amazon’da ön sipariş rekoru kırdı. Finding Freedom 24 saatte en çok satan kitaplar listesinde 1 numaraya yerleşti.