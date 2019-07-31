Prens Harry ve Meghan Markle’ın iklim değişikliği nedeniyle iki çocuk istemesi tepki çekti

Prens Harry, İngiliz Vogue dergisinden Dr. Jane Goodall ile yaptığı röportajda, iklim değişikliğinin korkunç etkilerinden bahsederek 2 çocuk istediğini söyledi. Onun bu isteği tepkilere neden oldu...

Meghan Markle’ın eylül ayında İngiliz Vogue dergisinde konuk editör olarak yazacağı haberinden sonra, bugün de Prens Harry’nin aynı dergide çalışan Dr. Jane Goodall ile yaptığı röportaj gündeme oturdu… Röportajda iklim değişikliğinin korkunç etkilerinden bahseden Harry, “Daha az çocuk sahibi olarak dünyadaki karbon ayak izini azaltabiliriz” dedi ve en fazla iki çocuk istediklerini dile getirdi…

Baba olduktan sonra dünyayı daha farklı görmeye başladığını, en fazla iki çocuk sahibi olarak çevreyi koruyacaklarını söyleyen Prens Harry’nin bu yorumu İngiliz basınının tepkisini çekti. Bu konu sosyal medyada da gündem oldu. ‘Doğaya daha az zarar vermek istiyorsan dünyayı jetle dolaşmayı bırak’ gibi yorumlar yapıldı.

Aynı şekilde İngilizler de Prens Harry ile Meghan Markle'ın dünyayı dolaşmaları ve bunu yaparken de özel jet kullanmalarını eleştirdi. Hatta Meghan’ın şubat ayında baby shower partisi yapmak için New York'a özel jetle uçması ve geceliği 75 bin dolar olan terasta konaklaması da tekrar gündeme geldi.