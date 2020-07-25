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Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Prens William ve Kate’i kıskandıkları iddia edildi
Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Prens William ve Kate’i kıskandıkları iddia edildi
İngiltere Kraliyet Ailesi'ne ait sansasyonel yeni bir kitap daha yayınlandı. "Finding Freedom" (Özgürlüğü Bulmak) adlı biyografik kitapta, Prens Harry ve Meghan Markle'ın geri planda kaldıkları için veliaht Prens William ve Kate'i kıskandıkları ileri sürüldü. 
Yaşam 25 Temmuz 2020 - 16:16

Omid Scobie ve Carolyn Durand tarafından yazılan biyografik kitapta, ünlü çiftin İngiliz Kraliyet ailesi tarafından desteklenmediği ve sürekli geri planda kaldıkları için İngiltere tahtı veliahtı Prens Harry´nin abisi Prens William ve Kate´i kıskandıkları iddia edildi.

Ünlü çift, yayınlanan yeni kitaba herhangi bir katkı veya bilgi sağlamadıklarını açıkladı. Kitabın yazarları ise çiftin arkadaşlarıyla görüştüklerini ve kitabı bu şekilde yazdıklarını ifade etti. DHA

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