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Prens Harry ve Meghan Markle’ın yeni konuğu
Prens Harry ve Meghan Markle’ın yeni konuğu
ABD ve İngiliz basınlarında yer alan son haberlere göre, Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin Los Angeles'taki evlerinde yeni bir ev arkadaşları var.
Yaşam 11 Temmuz 2020 - 12:41

Prens Harry ve Meghan Markle çifti, son çıkan iddialara göre bir süredir Markle’ın annesi Doria Ragland ile birlikte aynı evde yaşıyor. Los Angeles’ta çifte yakın bir bölgede yaşayan Ragland, bir süre önce Prens Harry ile Markle’ın yaşadığı malikaneye taşındı.

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Kızının sadece annesi değil en iyi arkadaşı da olan Ragland, bir yaşındaki torunu Archie’nin bakımıyla da yakından ilgileniyor. Her ne kadar Archie’nin bir dadısı olsa da, Ragland bebeğin bakımı konusunda kızına da yardımcı oluyor.

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