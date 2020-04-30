Prens Harry, yakın çevresine ‘Hayatım nasıl ters yüz oldu inanamıyorum’ dedi

Eşi Meghan Markle ile Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra, oğulları Archie ile birlikte Los Angeles'a taşınan Prens Harry'nin, yakın çevresine 'Hayatım nasıl ters yüz oldu inanamıyorum' dediği iddia edildi...

Kraliyet Ailesi’ndeki tüm üst düzey görevlerinden ayrılan Prens Harry, eşi Meghan Markle ve oğulları Archie ile birlikte yeni bir hayata başladı. Los Angeles’a taşınan çift, bir yandan para kazanmaya çalışıyor bir yandan da hayır işleri yapıyor.

Son olarak corona virüsünden etkilenen zor durumdaki insanlara yiyecek dağıtırken görüntülenen Harry’nin, yakın çevresi ile dertleşerek ‘Hayatımın bu kadar ters yüz olmasına inanamıyorum” dediği iddia edildi…