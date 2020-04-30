Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Prens Harry, yakın çevresine ‘Hayatım nasıl ters yüz oldu inanamıyorum’ dedi
Prens Harry, yakın çevresine ‘Hayatım nasıl ters yüz oldu inanamıyorum’ dedi
Eşi Meghan Markle ile Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra, oğulları Archie ile birlikte Los Angeles'a taşınan Prens Harry'nin, yakın çevresine 'Hayatım nasıl ters yüz oldu inanamıyorum' dediği iddia edildi...
Yaşam 30 Nisan 2020 - 11:27

Kraliyet Ailesi’ndeki tüm üst düzey görevlerinden ayrılan Prens Harry, eşi Meghan Markle ve oğulları Archie ile birlikte yeni bir hayata başladı. Los Angeles’a taşınan çift, bir yandan para kazanmaya çalışıyor bir yandan da hayır işleri yapıyor.
Son olarak corona virüsünden etkilenen zor durumdaki insanlara yiyecek dağıtırken görüntülenen Harry’nin, yakın çevresi ile dertleşerek ‘Hayatımın bu kadar ters yüz olmasına inanamıyorum” dediği iddia edildi…

İLGİLİ HABERPrens Harry ve Meghan Markle kitap çıkarmaya hazırlanıyor
Etiketler