Prens Harry’de corona virüsü şüphesi

Son olarak Kraliyet Ailesi için son görevlerini yerine getirmek için Londra’ya giden Meghan Markle ve Prens Harry’nin sağlıklarından endişe ediliyor. Corona virüsü kapmış olabileceği iddia edilen Prens Harry’nin İngiltere'de Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile görüşmesi, Hamilton'ın da öncesinde, testi pozitif çıkan isimlerle buluşması şüpheyi artırdı.



Entertainment Tonight Canada'nın haberine göre Prens Harry, İngiltere'de bulunduğu dönemde bir etkinlikte Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile bir araya gelmişti. Bu buluşmadan birkaç gün önce Hamilton, corona virüs testleri pozitif çıkan Sophie Gregoire Trudeau (Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi) ve oyuncu Idris Elba ile aynı etkinlikte buluşmuştu. Hamilton'ın hasta olduğu ya da corona testi yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili henüz bir bilgi alınmadı.