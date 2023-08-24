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Prens Harry’den İngiltere çıkarması: Ailesini ziyaret edip etmeyeceği merak ediliyor

İngiltere Prensi Harry, çok sevdiği özel bir etkinlik için önümüzdeki ay memleketine dönmeye hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:05 - 24 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Prens Harry’den İngiltere çıkarması: Ailesini ziyaret edip etmeyeceği merak ediliyor

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry, 7 Eylül’de Londra’da ağır hasta çocuklara yönelik bir yardım kuruluşu olan WellChild’in yıllık ödül etkinliğine katılacak.

Prens, 15 yıldır WellChild’in başkanı ve bu, hala aktif olarak dahil olduğu birkaç organizasyondan biri. Bu etkinlikten sadece 2 gün sonra da savaş gazileri için düzenlenen Invictus Games yarışmasının 6. seferi için Almanya’ya gidecek.

Prens Harry’nin İngiltere’ye gitme haberi heyecan yaratsa da, ailesinden herhangi biriyle görüşüp görüşmeyeceğine dair henüz bir bilgi yok.

Çarşamba günü yayınlanan açıklamada Prens Harry, “WellChild yaklaşık 20 yıldır Birleşik Krallık’taki çocukların ve gençlerin hayatlarını dönüştürüyor ve bu bireylerin fiziksel, zihinsel ve duygusal refahını ön planda tutan kritik bir bakım sağlıyor. Bu yılki ödül törenine katılmaktan ve onların inanılmaz çalışmalarını kutlamaktan onur duyuyorum.” dedi.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, geçen yıl 8 Eylül’de düzenlenen WellChild Ödülleri törenine gitmeyi planlıyorlardı ve ancak büyükannesi Kraliçe Elizabeth’in kritik şekilde hasta olduğu haberi geldi. Kraliçe, aynı günün ilerleyen saatlerinde de hayatını kaybetti.

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