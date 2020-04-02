Prens Harry’nin biyografisini yazan Angela Levin’den kraliyet çiftine tepki ‘Şımarık yeni yetmeler gibiler’

Yaklaşık iki yıl önce ‘Harry – A Biography of a Prince’ adlı bir kitap çıkaran, Prens Harry’den övgü ile bahseden ve ‘yirmi birinci yüzyılın gücü’, ‘Dünyanın en popüler kraliyet üyelerinden biri’ gibi cümleler kuran Angela Levin, şimdi de yaptığı açıklamalarla şaşırtıyor.



Tatler Dergisi için bir yazı kaleme alan ve kraliyet çifti hakkında duygularını dile getiren Levin, kitabını yazdığı Prens Harry’i artık tanıyamadığını belirterek, prensin hırçın, duygusuz ve stres altında olduğunu söyledi.



Levin aynı zamanda Harry’nin kimseye belli etmese de pişman olduğunu, ülkesinden ve askeri görevlerinden ayrıldığı için de içten içe gözyaşı döktüğünü belirtti. Zira Levin, Harry’nin Meghan’dan sonra değiştiğini düşünüyor: “Bu üzücü ama gerçek… Harry ve Meghan’ın tavırları gün geçtikçe ‘ben merkezci’ bir hale geldi. İkisi de şımarık yeni yetmeler gibi davranıyor.”