Prens Harry’nin eski sevgilisi, Love Island programının sunucusu Caroline Flack intihar etti

Dünyanın merakla izlediği Love Island programının sunucusu ve Prens Harry’nin eski sevgilisi Caroline Flack intihar etti. Londra’daki evinde ölü bulunan 40 yaşındaki sunucunun, son zamanlarda zor günler geçirdiği belirtildi.

Ortaya çıkan bilgilere göre Flack, bir süredir antidepresan tedavisi görüyordu ve psikolojik sorunları vardı. İntihar etmeden yaklaşık iki ay önce sevgilisi Lewis Burton ile kavga eden Flack, sevgilisinin başında lamba kırmış, bunun üzerine de kendinise dava açılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerden sonra ise sunucunun işine son verilmişti.



Söylenene göre, kariyerinin sonuna geldiğini düşünen Flack bunalıma girmiş. Öyle ki ailesi dahi endileşendiği ve intihar edebileceğini düşündüğü için eve ambulans göndermiş. O gün bir girişimde bulunmayan sunucu, kısa süre sonra intihar etti. Flack’ı arkadaşı buldu ama artık çok geçti…

