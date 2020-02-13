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Prens Harry’nin halası Prenses Anne Prens yeni Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali oldu
Prens Harry’nin halası Prenses Anne Prens yeni Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali oldu
Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini ani bir kararla bırakan Prens Harry'nin Kanada'ya yerleşmesinden sonra, Prenses Anne yeni Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali oldu ve Harry'nin yerine geçti... Anne'in bu göreve gelmesiyle birlikte ilk kez bir kadın görevlendirilmiş oldu.
Yaşam 13 Şubat 2020 - 11:31

Eşi Meghan Markle ile birlikte, ani bir kararlı tüm kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry, ailesi ile birlikte Kanada’ya yerleşti. Prens Harry’nin Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı, görevlerde de boşluklar oluşturunca, Kraliçe II. Elizabeth yeni düzenlemeler yaptı ve kızı Prenses Anne’i Kraliyet Donanması’nın başına geçirdi. Kraliyet Deniz Piyadeleri Generalliği görevine atanan Prenses Anne’in bu göreve gelmesiyle birlikte ilk kez bir kadın görevlendirilmiş oldu.

Prenses Anne -SplashNews

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