Prens Harry’nin halası Prenses Anne Prens yeni Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali oldu
Eşi Meghan Markle ile birlikte, ani bir kararlı tüm kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry, ailesi ile birlikte Kanada’ya yerleşti. Prens Harry’nin Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı, görevlerde de boşluklar oluşturunca, Kraliçe II. Elizabeth yeni düzenlemeler yaptı ve kızı Prenses Anne’i Kraliyet Donanması’nın başına geçirdi. Kraliyet Deniz Piyadeleri Generalliği görevine atanan Prenses Anne’in bu göreve gelmesiyle birlikte ilk kez bir kadın görevlendirilmiş oldu.