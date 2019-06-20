Prens Harry’nin Jennifer Aniston’a aşık olduğu ortaya çıktı

Oscarlı oyuncu Jennifer Aniston hakkında bir kitap çıkaran Ian Halperin yazdıkları ortalık karıştırdı. Denilene göre İngiltere Prensi Harry, bundan 10 yıl önce Jennifer Aniston'a aşıkmış ve ünlü oyuncunun kumaşında prenseslik olduğunu düşünüyormuş.

Dünyanın hakkında en çok konuştuğu isimlerden biri olan Prens Harry hakkında gün geçmiyor ki yeni bir iddia ortaya atılsın… Şimdi de İngiltere tahtının altıncı varisi Harry’nin, bundan 10 yıl önce ünlü oyuncu Jennifer Aniston’a aşık olduğu konuşuluyor.

Bu iddiayı ortaya çıkaran ise New York Times çok satan kitaplar listesinin gedikli yazarlarından Ian Halperin… Yazdığı biyografilerle tanınan Halperin, yakın zamanda Jennifer Aniston hakkında da bir kitap çıkardı. Hollywood’un Sarışın Bombası adlı kitapta ise Harry’nin Oscarlı oyuncuya aşık olduğunu anlattı. Meğer geçtiğimiz ay baba olan İngiliz kraliyetinin yaramaz prensi, Aniston’ı uzun yıllar kendine takıntı haline getirmiş. Öyle ki telefon numarasını dahi bulup iletişime geçmeyi ihmal etmemiş.

Hatta Aniston’ın yıllar önce GQ dergisine verdiği çıplak pozdan sonra Harry, “Onda prenses kumaşı var” demiş. Ardından ise Aniston ile iletişimi koparmamış. ABD’li yazar Ian Halperin kitapta aşkı şöyle anlatmış: “Harry yıllarca Jen’e kara sevdalıydı. Dostlarına Jen’den “Onda prenses kumaşı var” diye söz ediyordu. Los Angeles’a gidip modellerle çılgın partilere katılıyordu. Çok yakın bir arkadaşına en sevdiği aktrisin Jen olduğunu ve onun telefon numarasını ele geçirdiğini söyledi. Ona mesaj attı ve emojiler gönderdi. Bir kaynak, bana, Jen’in Harry'nin kendisine vurulduğunu bildiğini, ama aralarındaki yaş farkından ötürü onu olmayacak bir maceraya sürüklemek istemediğini anlattı.”

Bu yazılanlar üzerine Altın Küre ödüllü aktrisin sözcüsü “İddialar düzmece” diyerek haberleri yalanladı. Halperin ise “Film ve kitaptaki her şeyin arkasında duruyorum” diye ısrar etti.

