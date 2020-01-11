Prens Harry’nin yakın arkadaşı JJ Chalmers çiftin olay kararı hakkında konuştu

Prens Harry'nin yakın arkadaşlarından biri olan JJ Chalmers, çiftin Kraliyet görevlerini bırakmasını değerlendirdi. Prens Harry'nin bunu yapmasının altında yatan sebebi karısını ve oğlunu korumak olduğunu belirtti.

Prens Harry ve JJ Chalmers askerlik döneminde tanışmış ve yakın arkadaş olmuşlardı.

Çiftin geçen gün yayınladığı yazıda Kraliyet görevlerini bıraktıkları, oğulları Archie’yi Kuzey Amerika ve İngiltere’de büyütmek istediklerini söylemişlerdi.

JJ Chalmers da çiftin bu kararıyla ilgili BBC kanalının The One Show adlı programında yorumda bulundu. Chalmers, “Harry askerlik döneminde kaptandan çok baba rolündeydi” dedi.

Chalmers ayrıca, “Harry’nin verdiği bu karar tamamen ailesini korumasıyla ilgili. Çünkü iyi bir baba ve eş olmanın birinci kuralı budur” şeklinde konuştu.

Çiftin 8 aylık oğlu Archie hakkında da konuşan Chalmers, “Harry prensip sahibi bir insan ve sosyal medyada hakkında konuşulduğunda ve oğlu bunu anlamaya başladığında ona cevap vermesi gerek. Ve oğlunun gözlerine bakıp ‘senin sayende doğru seçimi yaptım’ diyebilecek” dedi.