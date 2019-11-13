Prens William The Crown dizisini izlemediğini söyledi

Merakla beklenen The Crown dizisi 17 Kasım'da üçüncü sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Bu sezon Kraliçe Elizabeth'i canlandıracak olan Olivia Colman, katıldığı bir programda dizi hakkında konuşurken, Prens William’ın The Crown izlemediğini söyledi...

The Crown dizisinin üçüncü sezonu pazar günü başlıyor. Dünyanın merakla beklediği dizi, Kraliyet Ailesi’ni ve Kraliçe II. Elizabeth’in saltanat dönemini anlatıyor. İlk iki sezon kraliçeyi canlandıran Claire Foy ise artık dizide yer almayacak. Kraliçenin olgunluk dönemini ünlü oyuncu Olivia Colman canlandıracak.

Dizi başlamadan önce tanıtım çalışmaları için TV şovlarına ve programlara konuk olan Colman, geçen gün The Graham Norton Show’a katıldı ve Prens William hakkında ilginç bir açıklama yaptı. 2016 yılında hayatımıza giren ve büyük beğeni toplayan The Crown, meğer Prens William'ın ilgisini çekmiyormuş.

Colman, bir davette Prens William'la tanıştığını ve ilk tanışmasının çok iyi geçmediğini söyleyerek, herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Prens ile tanıştığında çok fazla heyecanlandığını söyleyen Colman, William'a The Crown dizisini izleyip izlemediğini sormuş. Geleceğin kralının cevabı ise ‘Hayır’ olmuş.

“Aslında Prens William ile ilk tanışmam pek iyi gitmedi. Bir akşam yemeğinde kendisiyle tanıştım ve önce ‘Şu anda ne yaptığımı sordu ve aslında ne yaptığını biliyorum’ diye ekledi” diyen Colman kadar çevredekiler de bu cevaba oldukça şaşırmış. Hatta ortaya atılan bir iddiaya göre, Prens William, dizinin rahatsız edici olduğunu düşünüyormuş.