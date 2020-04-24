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Prens William ve Kate Middleton sağlık çalışanlarını alkışladı
Prens William ve Kate Middleton sağlık çalışanlarını alkışladı
Prens William ve Kate Middleton, üç çocuğu George, Charlotte ve Louis ile birlikte, bir kez daha corona virüsü salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları için alkış eylemine katıldı.
Yaşam 24 Nisan 2020 - 13:42

Prens William, komedyen Stephen Fry’ın BBC'nin One’s The Big Night In programına, Norfolk'taki evinden görüntülü bağlandı. Program sonunda ise ailesi ile birlikte kapısının önüne çıkarak, bir kez daha corona virüsü salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları için alkış eylemine katıldı.

Kraliyet çifti, sağlık çalışanlarını çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte alkışladı. Kraliyet Ailesi, daha önce de defalarca alkış eylemine katılmış ve sağlık çalışanlarına destek olmuştu…

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