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Prens William’a sordular ‘Çocuklarınız eşcinsel olsa ne yapardınız?’
Prens William’a sordular ‘Çocuklarınız eşcinsel olsa ne yapardınız?’
Prens William, geçtiğimiz gün LGBTİ bireylerle ilgili gönüllü çalışan organizasyon Albert Kennedy Trust'ı ziyaret etti. Ziyarette prense "Çocuklarınız ileride eşçinsel olduklarını açılasa tepkiniz ne olurdu?" sorusu soruldu. Prens bakın nasıl cevap verdi...
Yaşam 28 Haziran 2019 - 11:41

Prens William, geçtiğimiz gün LGBTİ bireylerin konut bulma sorunu için çalışan gönüllü organizasyon Albert Kennedy Trust'ı ziyaret etti. Burada evsiz LGBTİ gençlerle konuşan, bilgi alan William’a bir ara “Çocuklarınız eşcinsel olsa ne yapardınız?” sorusu geldi…
“Ebeveyn olmadan önce böyle bir şeyi hiç düşünmemiştik ama eğer böyle bir şey olursa ikimiz için de sorun olmaz” diyen Cambridge Dükü, “Tek endişelendiğimiz konu, insanların tepkileri ve bu tepkilerin çocuklarımı nasıl etkileyeceği. Bu noktada iletişim önemli. Catherine ve ben aramızda konuşuyoruz. Böyle bir durumla karşılaşırsak, onları ne ile karşılaşacaklarına hazırlar, kardeşlerin de birbirlerine nasıl destek olacaklarını öğretmeye çalışırız” sözleriyle oldukça profesyonel bir cevap verdi…

Prens George ve Prenses Charlotte

Kate Middleton ve Prens William’ın 5 yaşında Prens George, 4 yaşında Prenses Charlotte ve 1 yaşında Prens Louis adında 3 çocukları var.

Prens Louis