Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mozzi gizlice evlendi

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice ve nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi, aile içinde düzzenlenen bir törenle evlendi.

Prenses Beatrice ve İtalyan emlak kralı Edoardo Mapelli Mozzi’nin 29 Mayıs’ta yapılması planlanan düğünü, pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Çift dün corona virüsü önlemleriyle, Windsor Sarayı’nda 20 kişinin katıldığı bir törenle evlendi.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Prenses Beatrice ve Bay Edoardo Mapelli Mozzi’in özel düğün töreni 17 Temmuz Cuma günü saat 11:00’de Windsor Royal Lodge’daki All Saints Kraliyet Şapeli’Nde gerçekleşti. Küçük törene Kraliçe, Edinburg Dükü ve yakın aile katıldı. Düğün, ilgili tüm hükümet yönergelerine uygun olarak gerçekleşti” dendi.