Prenses Beatrice ve işadamı Edoardo Mapelli Mozzi ile nişanlandı

Kraliçe II. Elizabeth’in ortanca oğlu Prens Andrew’un kızı Prenses Beatrice, uzun yıllardır birlikte olduğu, emlak şirketi sahibi Edoardo Mapelli Mozzi ile nişanlandı. İtalyan kökenli aristokrat bir aileden gelen Mozzi dul bir baba ve iki yaşında da bir oğlu var. Prens Harry ile evlenen oyuncu Meghan Markle’dan sonra, aileye şimdi de bir çocuk sahibi dul bir baba dahil oluyor.

Mutlu haber Buckingham Sarayı tarafından yapılan resmi bir açıklamayla duyuruldu. Prenses Beatrice’in, bu ayın başlarında tatil için gittikleri İtalya’da nişanlandığı belirtildi. 31 yaşındaki Prenses Beatrice ile Mozzi’nin evlilik töreni 2020’de yapılacak. Beatrice’in 3,5 karat Shaun Leane marka nişan yüzüğü ise dikkat çekiciydi. Nişan yüzüğünün değeri 250 bin euro.

Edoardo Mapelli Mozzi, nişan fotoğraflarını Instagram sayfasında “Asla yalnız kalmayacaksın aşkım, benim kalbim senin evindir. El ele, bugün, yarın ve sonsuza kadar” notuyla paylaştı. Çiftin basına da servis edilen renkli nişan pozlarını Prenses Beatrice’in ablası Prenses Eugenie çekip Instagram sayfasında paylaştı.

34 yaşındaki Mozzi, bir emlak geliştirme ve iç tasarım şirketi olan Banda Property’nin CEO’su. Milyoner olduğu belirtilen işadamı, 2007’de müşterileri için “Londra’nın en çok arzu edilen mülklerini” bulan organizasyonu kurdu.

