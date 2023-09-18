Prenses Beatrice’in eşinden daha önce hiç görülmemiş fotoğraf

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözlerden uzak yaşayan üyesi Prenses Beatrice'in eşi, 2 yaşındaki kızlarının daha önce görülmemiş bir fotoğrafını paylaştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice ve eşi Edoardo Mapelli Mozzi’nin çocukları 2 yaşına bastı.

Babası Mozzi de, 2 yaşındaki Sienna Elizabeth’in doğum gününü kutlamak için pazartesi günü Instagram’da özel bir gönderi paylaştı. Daha önce hiç yayınlanmamış fotoğrafta Sienna, çiçekli bir elbise ve fötr şapkayla dışarıda dolaşırken arkadan görülüyor.

Temmuz 2020’de dünya evine giren çift, evlendikten sonra bir yıldan daha fazla bir sürenin ardından 18 Eylül 2021’de Sienna’yı dünyaya getirdiler.

Göbek adı, Prenses Beatrice’in büyükannesi Kraliçe Elizabeth’i anmak amacıyla verildi. Saraya yakın bir kaynak daha öncesinde, “Annesi Düşes Sarah Ferguson’ı onurlandırmak için Sarah’nın S harfiyle başlayan ve hem Düşes’in hem de yeni bebeğin sahip olduğu saç rengini yansıtan bir İtalyan ismi arıyorlardı.” açıklamasında bulunmuştu.

Sienna şu anda Britanya tahtının veraset sıralamasında annesinin hemen arkasında 10. sırada yer alıyor.

İlginizi Çekebilir Trump'tan Meghan Markle'a sert eleştiri: "Kraliçe II. Elizabeth'e saygısızlık etti"

İlginizi Çekebilir Galler Prensesi Kate Middleton'ın hapishane fotoğrafı ortalığı karıştırdı