Prenses Charlotte, kapı kapı dolaşıp yiyecek dağıttı

Prenses Charlotte, ailece karantina süreci geçirdikleri kır evinin yakınlarında yaşayan komşularına kapı kapı dolaşıp ev yapımı makarna paketleri dağıttı.

Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan emeklilerin evlerine kadar gidip, kendi elleriyle makarna paketlerini ev sakinlerine teslim etti.

Prenses’i makarna dağıtırken de annesi Kate Middleton görüntüledi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen yardım etkinliği esnasında çekilen bu fotoğraflar, Prenses Charlotte’un doğum gününde basına servis edildi.

Yerel kaynaklara göre bu dağıtımda Charlotte’a sadece annesi değil babası da eşlik etmiş. O esnada Prens George da onlarla birlikteydi, ancak yiyecekleri dağıtma görevi Prenses Charlotte’a verildi.

Kate Middleton ve Prens William, karantinayı üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte Norfolk’taki Anmer Hall’da geçiriyor.