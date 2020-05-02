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Prenses Charlotte, kapı kapı dolaşıp yiyecek dağıttı
Prenses Charlotte, kapı kapı dolaşıp yiyecek dağıttı
İngiltere tahtının dördüncü varisi Prenses Charlotte, bugün 5 yaşına basıyor. Corona virüsü nedeniyle zor günler geçirenlere yardım eli uzatan Prenses Charlotte, kapı kapı dolaşıp yiyecek dağıttı.
Yaşam 2 Mayıs 2020 - 11:16

Prenses Charlotte, ailece karantina süreci geçirdikleri kır evinin yakınlarında yaşayan komşularına kapı kapı dolaşıp ev yapımı makarna paketleri dağıttı.

Reuters

Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan emeklilerin evlerine kadar gidip, kendi elleriyle makarna paketlerini ev sakinlerine teslim etti.

Reuters

Prenses’i makarna dağıtırken de annesi Kate Middleton görüntüledi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen yardım etkinliği esnasında çekilen bu fotoğraflar, Prenses Charlotte’un doğum gününde basına servis edildi.

Reuters

Yerel kaynaklara göre bu dağıtımda Charlotte’a sadece annesi değil babası da eşlik etmiş. O esnada Prens George da onlarla birlikteydi, ancak yiyecekleri dağıtma görevi Prenses Charlotte’a verildi.

Reuters

Kate Middleton ve Prens William, karantinayı üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte Norfolk’taki Anmer Hall’da geçiriyor.

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