Prenses Eugenie bebeğini dünyayla tanıştırdı… Adını da ilk kez açıkladı

İngiltere tahtının 10. sıradaki varisi Prenses Eugenie 9 Şubat’ta ilk çocuğunu kucağına almıştı. 2018’de Jack Brooksbank’le hayatını birleştiren Prenses Eugenie, bebeğini dünya kamuoyuna tanıtan ilk fotoğrafı paylaştı.

Erkek bebeğin adının August Philip Hawke Brooksbank olduğunu açıklayan Prenses Eugenie, fotoğrafın altına şu notu düştü:

“Sizi August Philip Hawke Brooksbank‘le tanıştırmak istedik. Mükemmel mesajlarınız için çok teşekkürler. Kalbimiz bu küçük insan için sevgiyle dolup taşıyor. Kelimelerle anlatmak imkansız. Bu fotoğrafları sizinle paylaştığımız için heyecanlıyız.”

Kraliyet ailesinin son üyesi August, Kraliçe Elizabeth’in dünyaya gelen dokuzuncu torununun çocuğu olarak kayıtlara geçti.

30 yaşındaki Prenses Eugenie, adı bir dönem taciz skandallarına karışan Prens Andrew ile Sarah Ferguson’ın kızı.