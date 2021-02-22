Prenses Firyal’i temizlikçisi soydu… 10 milyon liralık mücevherleri çalındı

Ürdün Prensesi Firyal, hayatının en büyük şokunu evinde çalışan temizlikçisi yüzünden yaşadı. Prenses Firyal’ın İngiltere’nin başkenti Londra’daki evinde temizlik işlerinden sorumlu olan Virgilina Taba, değeri 1 milyon sterlini (10 milyon TL) bulan çok sayıda mücevheri çaldı.

Taba’nın çaldığı mücevherler arasında dünyada yalnızca altı tane bulunan elmas bir yüzük, bileklikler, saatler ve küpeler yer alıyordu. Mücevherleri alan Taba’nın yeğeni Henao Taba, müzayede evlerinde satmak için harekete geçti.

ALICI ŞÜPHELENİNCE YAKAYI ELE VERDİ



Mücevherleri çeşitli alıcılara satmayı başaran Taba, nadir bulunan yüzüğü satmaya çalışırken yakayı ele verdi. Potansiyel alıcı Taba’dan şüphelenerek polise haber verdi. Polis yaptığı soruşturma sonucunda hırsızlıktan sorumlu Virgilina ve Henao Taba’yı tutukladı.

POLİS YERLERİNİ TESPİT ETTİ



Konuyla ilgili açıklama yapan Prenses Firyal’a yakın bir kaynak, Prenses’in olay karşısında yıkıldığını söylerken, “Söz konusu mücevherler oldukça kıymetli ve manevi değeri bulunuyor. Yerini hiçbir şey tutamaz. Polis birçoğunun yerini tespit etti ancak onları geri almak tam bir kabus” dedi.

Eski Ürdün Kralı Hüseyin’in kardeşi Prens Muhammed bin Talal ile 1964-1978 yılları arasında evli olan Prenses Firyal’ın, Prens Tala ve Prens Ghazi adında iki oğlu bulunuyor.