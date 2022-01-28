‘Prenses’in evlat acısı

Amasya’da 'Prenses' isimli kangal cinsi anne köpek, biriken kar nedeniyle çöken seranın altında kalıp telef olan yavrularının başından ayrılmadı.

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Amasya’da etkili olan yoğun kar yağışı köylerde maddi hasara yol açtı. Karla kaplı seralar çöktü. Kızılca köyünde ‘Prenses’ adlı kangal köpeği ve yavruları çöken seranın enkazında

Hicabi Bağçuvan isimli vatandaş “Dört yavrusu telef oldu. Prenses ise onların başında bekliyor. Gözleri kan kırmızı olmuştu. Çok üzüldük” dedi.

Çoban Müslüm Dağ ise “Bütün seralarımız yıkıldı. Beş koyunumuz telef oldu. Bir o kadarı da hasta” diye konuştu. (İHA)



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