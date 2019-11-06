Pritt, 50’nci yılında TOÇEV’li çocukların yanında

Dünyanın ilk stick yapıştırıcısı Pritt, 50'nci yılını çok özel bir sosyal sorumluluk projesi ile kutluyor. Henkel’in lider markası, başlattığı 'Çocuklar İçin Üretiyoruz' projesi kapsamında, 50 TOÇEV’li çocuğun bir yıllık eğitimine destek sağlıyor.

Eğitim, geleceğin aydınlık nesillerinin yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bugün birçok çocuğumuz da eğitim imkanlarından yararlanarak ülkemizin geleceğinde pay sahibi olmak için istek duyuyor. Çocukları desteklemeyi ve onların hayalini kurdukları her şeyi ifade edebilmelerine yardımcı olmayı, var olduğu 1969'dan bu yana misyonunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden Pritt markası da 50’nci yılını kutlarken bu anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor.

Çocukların en sevdiği markalar arasında gelen marka, 50’nci yıl kutlamaları kapsamında, kalplerinde eğitim ışığı taşıyan çocuklara eğitim olanakları sunan TOÇEV ile birlikte hareket ediyor. Marka, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışması ile 1 yıl boyunca 50 TOÇEV'li çocuğun eğitimine destek verecek.

TOÇEV, Türkiye'nin çeşitli illerinde maddi yetersizlik nedeniyle okuyamayan çocuklara bütün eğitim hayatları boyunca maddi manevi destek veriyor ve çocukların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. 25. yılını kutlarken gerçekleştirdiği 25 proje ve eğitim hayatını desteklediği öğrencilerle birlikte 7 milyon çocuğun hayatına dokunmuş bulunuyor.