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Belgesel ve kısa film festivali DokuFest, Prizren’de başladı
Belgesel ve kısa film festivali DokuFest, Prizren’de başladı
Prizren'de '17. DokuFest' başladı - 'Reflection-Yansıma' temasıyla 9 gün sürecek etkinlikte yaklaşık 40 ülkeden 260'tan fazla belgesel ve kısa film gösterilecek
Yaşam 4 Ağustos 2018 - 15:01

Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde bu yıl 17’ncisi düzenlenen belgesel ve kısa film festivali DokuFest törenle başladı. “Reflection-Yansıma” temasıyla 9 gün devam edecek festival
kapsamında yaklaşık 40 ülkeden 260’tan fazla belgesel ve kısa film seyirciyle buluşacak. Festivalin sanat direktörü Veton Nurkollari, yaptığı açıklamada, DokuFest’in sadece Prizren ve Kosova’da değil daha geniş bir alanda gerçekleşen temel kültürel etkinliklerden olduğunu söyledi. DokuFest’in, ülkedeki kültür ve özellikle de film alanının gelişmesine katkı sağladığını belirten Nurkollari, bu yıl festivale rekor sayıda misafir ve katılımcı beklediklerini vurguladı.

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DokuFest’te, Türkiye’de çekilen en az 5 filmin seyirciyle buluşacağını dile getiren Nukollari, “260 filmimiz var. Bunlardan 102’si 6 yarışma kategorisinde bulunuyor. Diğer yaklaşık 160’ı ise yarışma olmayan 50 özel programda gösterilecek” diye konuştu. Nurkollari ayrıca filmlerin, 5’i açık hava sineması, 4’ü sinema salonu olmak üzere 9 mekanda gösterileceğini sözlerine ekledi. DokuFest çerçevesinde, film gösteriminin yanı sıra atölye çalışmaları, paneller, fotoğraf sergileri, farklı programlar, konferanslar ve konserlere yer verilecek. Yarışma kategorisinde ödüller ise 11 Ağustos’ta sahiplerini bulacak.

Son güncelleme: 17:56 - 04.08.2018
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