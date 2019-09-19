Prof. Dr. Asım kurjak’ın ismi ölümsüzleştirildi

2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, konferans salonuna Prof. Dr. Asım Kurjak'ın isminin verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kavak, “Sayın Prof. Dr. Asım Kurjak, bilime yaptığı katkılarla tüm dünyaya fayda sağlamış bir tıp bilimcisi. Üretkenliği, çalışkanlığı ve eğitime verdiği önem gibi özellikleriyle hastanemizin vizyon ve misyonlarına yakın bir isim olması sebebiyle de onun adının yaşayacak olmasını önemli buluyorum. Profesör Kurjak, en üretken tıp bilimcilerinden ve dünyadaki en çok alıntı yapılan bilim insanı olarak anılıyor. Aldığı ödüller burada sayılamayacak kadar çok. Ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Hepimiz için çok saygın bir akıl hocası ve çok değerli bir bilim insanı. Uluslararası boyutta bilim alanlarını kapsayacak şekilde nitelikli yayınları ile bilim dünyasına çok önemli katkılar sağlamıştır. Biz hastane olarak bilginin çok değerli olduğuna inanıyoruz. Saygıdeğer hocamız Prof. Dr Kurjak'a bize kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Ve hastanemizde adını yaşatıyor olmaktan da onur duyuyoruz” diye konuştu.