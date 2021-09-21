Prof. Dr. Hülya Nutku hayatını kaybetti

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi ve tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku, pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nde uzun yıllar eğitim verdikten sonra 2018’de emekliye ayrılan Prof. Dr. Hülya Nutku’nun bir süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Nutku, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hülya Nutku yaşamını yitirdi.

Emekli öğretim üyesi ve tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku’nun ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri derin üzüntü yaşadı. Hülya Nutku’nun cenazesinin perşembe günü toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Nutku’nun 8 Kasım 2019’da kalp yetmezliği nedeniyle eşi Prof. Dr. Özdemir Nutku’yu kaybettiği belirtildi.

PROF. DR. HÜLYA NUTKU KİMDİR?

1953 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Hülya Nutku Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ni ‘İşçi Tiyatroları ve İsmet Küntay’ın 403. Kilometre Oyunu (1974)’ adlı lisans tezi ile bitirdi. ‘Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Tiyatro Eğitimi (1976)’ adlı tezi ile yüksek lisans, ‘Tarihsel Dram ve Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu’nda Tarihsel Dram Modelleri’ (1983) adlı tezi ile doktora yaptı.

Çalışmalarını, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nden sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak sürdürdü.

2001 yılında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi’nde ders vermek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere bir yıl süreyle görevlendirildi. DHA