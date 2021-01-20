Prof. Dr. Hüseyin Toros ‘Türkiye olumsuz etkilendi’ deyip uyardı

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, iklim değişikliğine ilişkin konuştu. Türkiye’nin iklim değişikliğinden olumsuz etkilendiğini belirten Prof. Dr. Toros, “Geçen sonbaharda son 50 yılın en sıcak sonbaharını yaşadık. Bunlar daha önce görmediğimiz olaylar. Yine ülkemizde şiddetli yağış sonucu taşkınların, sellerin sayısında artışlar, hortumdaki artışlar gördük. Bütün bunlar küresel iklim değişikliğinden ülkemizin de olumsuz etkilediğinin birer göstergesidir” diye konuştu.

ŞUBAT VE MARTTAN SONRASINA DİKKAT ÇEKTİ

Önümüzdeki kısa süreç içerisinde tahminlerde bulunan Prof. Dr. Toros, şunları söyledi:

* Şu an tahminler, önümüzdeki aylar için ülkemizde genel olarak sıcaklıkların normalin üzerinde olacağı şeklinde. Yağışın kuzey bölgelerimizde, İstanbul’un olduğu bölgelerde şubat ve martta normalin üzerinde yağış gözüküyor. Sonrasında ise normalin altında yağış gözüküyor.

* Önümüzdeki yıllarda büyük ihtimalle yapılaşmamızı meteorolojik şartlara göre yapıyor olacağız. Biz geçmişte meteorolojiye sadece “Yarın şemsiye alacak mıyım?” diye bakıyorduk. Ama ilerde iş insanları bile planlama yaparken Meteoroloji’den faydalanacak. Meteoroloji bundan sonraki süreçte güvenliğimiz açısından son derece önemli bir parametre olacak.

“ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRMALIYIZ”

* Geçmişteki veriler, ülkemizde iklimde önemli değişiklikler olduğunu gösteriyor. Gelecek ile ilgili yapılan projeksiyonlar da yine iklimin hızla değişeceği yönünde göstergeler var. Sıcaklıklar artıyor, yağışlar azalıyor.

* Ülkemizin tarım ülkesi olması, zamanla yerleşim yerlerindeki su kaynaklarının azalıyor olması, geleceğe yönelik planlama anlamında hem de sahip olduğumuz su kaynaklarının daha verimli kullanılması konusunda çalışmamızı hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor.

Türkiye’nin küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkilendiğine vurgu yapan Prof. Dr. Toros, sözlerine şöyle son verdi:

“Küresel iklim değişikliğinden dolayı bir bölgemizin sıcak, bir bölgemizin soğuk olması, onun sonucu değildir. Onun etkisi vardır ama tam neden değildir. Bu iklimde 100 yıl önce de bir bölge soğuk olurken, bir bölge sıcak olabilir.

* Bunun için meteorolojik verilere baktığınız zaman, örnek veriyorum 2020 yılı verilerine bakın bir bölge 2019'a göre daha yağışlı iken, bir başka bölge daha kurak geçmiş olabilir. Ya da bir bölge daha sıcak iken bir bölge daha soğuk geçmiş olabilir. Bunlar tamamen ülkemizi etkileyen sistemlerin geçişi ve oradaki dalgalanmaların sürecine bağlıdır. (DHA)

