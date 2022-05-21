Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Mühim olan üniversite okumak değil, lisan-spor-zanaat”

Prof. Dr. İlber Ortaylı kitap fuarı açılışında tavsiyelerde bulundu: “Okul işi hallediliyor ama halledilmeyen insanların ne okuyacağı işi. Mühim olan üniversite okumak değil, lisan bilmek, spor yapmak ve zanaat sahibi olmaktır."

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Bağcılar Belediyesi tarafından “Kitaplar meydana çıkıyor” temasıyla Bağcılar Kitap Fuarı düzenlendi. Fuar, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla kapılarını açtı.

Çocuklara ve gençlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkçe’yi düzgün kullanmayan kanal ve dizilerin Radyo Televizyon Üst Kurulu’na şikayet edin önerisinde bulunarak, “İstanbul'da okul işi hallediliyor. İnsanların ne okuyacağı halledilmeyen iş. Televizyonu açıyorsunuz, Türkçe bozuk. Yani çocukların; o spikerlerden, sunuculardan doğru Türkçe'nin telaffuzunu öğrenmesi mümkün değil. Onun için o programları takip edin ve Türkçesi bozuk insanları muhtelif yerlere şikayet edin. Bütün bu bozuk Türkçeleri tespit ettirip mahalleli olarak şikayet edeceksiniz. Önce kanala, sonra RTÜK'e. Mühim olan üniversiteye gitmek değildir; lisan bilmektir, spor yapmaktır, bir zanaat sahibi olmaktır” ifadelerine yer verdi.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PASTASI

Konuşmanın sonunda doğum günü olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Bağcılar Belediyesi tarafından sürpriz bir kutlama yapıldı. Kutlamada Ortaylı, getirilen pastanın üstündeki mumları üfleyerek söndürdü. Daha sonra kendisine Belediye Başkanı Özdemir tarafından ‘Sırat-ı Müstakim' isimli bir kitap hediye edildi. Ortaylı 75 yaşında….

İHA