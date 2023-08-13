Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu köyün diline düştü

Trabzon'da tatil için geldiği evine dadanan bozayının aldığı önlemler sonrası uğramadığını belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Diğer köyde dolanıyor. Konu komşunun diline düştük. 'Ayını bizden al' diyorlar. Ne yapayım ayıyı? Ayıdan sorumlu değilim" dedi.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yaz tatilini geçirmek için memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine geldi.

Prof. Dr. Kadıoğlu, iki yıl önce köydeki evine ayı dadandığını fark edip, bahçenin çevresine güneş enerjisi ile çalışan elektrikli çit koyup, güvenlik önlemi aldı. Evinin çevresine güvenlik kamera sistemi kuran ve bozayıyı gözlemek için teleskop alan Prof. Dr. Kadıoğlu, ‘Meteor’ adını verdiği ayıyı görüntülemeyi başardı.

Kadıoğlu, ayının büyüklüğünü gördükten sonra evindeki tedbirleri de artırdı.



“KADIOĞLU’NUN AYISI BİZE ZARAR VERDİ’ DİYE MAHKEMEYE DE VERİRLER”

Yine tatil için memleketine gelen Prof. Dr. Kadıoğlu, ayının bir süredir evinin çevresinde görülmediğini söyledi.

Prof. Dr. Kadıoğlu, “İki sene önce dağda videosunu çektikten sonra, bir daha buralarda görülmedi. Burada çöp ve yiyecek bırakmıyoruz, bir de her tarafta köpek ve kamera var. Herhalde hissetti. Şu anda diğer köyde dolanıyor. ‘Meteor’, bize mal oldu. Millet, ‘Senin ayı bize geldi’ diyor. Ayı da benim oldu. Yakında, ‘Mikdat Kadıoğlu’nun ayısı bize zarar verdi’ diye mahkemeye de verirler. Diğer köyde fındık yiyor da buraya uğramıyor. Gelse kameralar görürdü. Bir de evde köpek var. Uysal gerçi ama sabaha kadar dağa doğru havlıyor” dedi.

“KONU KOMŞUNUN DİLİNE DÜŞTÜK”

Prof. Dr. Kadıoğlu, “Bizim aşağı köyde de sekiz tane birden görülmüş. Bazı kameraları oraya koyduk. Belli bir sayının üstüne çıkarsa ‘Devlet önlem alıyor’ dediler. Onları kaydetmeye çalışıyoruz. Ayı popülasyonu artıyor mu bilmiyorum. Bize gelen giden yok. Milletin, konu komşunun diline düştük. ‘Ayını bizden al’ diyorlar. Ne yapayım ayıyı? Ayıdan sorumlu değilim. Ayım kayboldu, hükümsüzdür, ilgilenmiyoruz. Bazıları ayı köye inmesin diye dağda besliyor. Memur adamız, köpeği zor besliyoruz” diye konuştu.

“AFİŞE OLDU TÜRKİYE’YE”

Bozayının eve gelmemesi için bahçesine sebze ekmeyi bırakan Prof. Dr. Kadıoğlu, “Benim bir akrabam var, dağa gidip ayıyı besliyor. İşe yarıyor. Bir çeşit afet yönetimi. Millet böyle pratik yöntemler buldu. Ayı düdüğü, bir sürü şey aldım, ışıklar falan. Bir gün uyurken gelip mısırları yedi. Şimdi mısır ekmiyoruz. Mısırı da nereden biliyorsa öğrenmiş. Mısırı bizim kadar seviyor. Afişe oldu bütün Türkiye’ye, ondan sonra uğramaz oldu” dedi. (DHA)