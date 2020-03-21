Prof. Dr. Orhan Kural: Bu virüs zengin, fakir ayrımı yapmıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hayatına mal olan corona virüsü (Covid-19) ile ilgili birçok bilim insanı çeşitli açıklamalar yapmaya devam ediyor. Virüsü farklı yönlerinden ele alan bilim insanlarının arasına Prof. Dr. Orhan Kural da katıldı. Kural, Instagram hesabından yayınladığı bir video ile insanları düşünmeye sevk etti.

Corona virüsünün bambaşka yönünü ele alan çevre araştırmacısı, gezi yazarı Prof. Dr. Orhan Kural, tüm toplumu korkuya sürükleyen corona virüsü hakkında çektiği video ile pek çok insanın duygularına tercüman oldu.

Kural’ın açıklamaları, virüsün bilimsel yönlerinden ziyade daha çok insanlığa bir sitem niteliğinde oldu. Kural, yıllardır hayvanlara yöntemler ile işkence ettiğimizi, şimdi ise sıranın hayvanlarda olduğunu belirtti.

Ardından Afrika’da her gün ölen insan sayısından, sıtma ve doktorsuzluktan öldüğünü hatırlatan Kural, virüsün zengin-fakir ayrım yapmadığını söyleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Video kısa sürede sosyal medyada yankı buldu.