Prof. Dr. Orhan Kural’dan suç duyurusu!

Sigaraya karşı verdiği mücadele ile bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, İstanbul Silivri'deki arazisinin bakımını yapan kişinin 15 ağacını kestiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Kural, "20 yıllık çam ağaçlarını geri getirmek mümkün mü? Bunu yapan kişiyi affetmiyorum" dedi.

Prof. Dr. Orhan Kural, Silivri’deki arazisini 20 yıldan bu yana ağaçlandırdığını ancak bakımını üstlenen Cemal Ö.’nün arazideki 15 çam ağacını kestiğini öne sürerek suç duyurusu yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi veren Prof. Kural, kesildiğini iddia ettiği ağaçların fotoğraflarını da savcılığa sundu.

“AĞAÇLARIMI VE KAZLARIMI KESTİ”

Prof. Kural, dilekçesinde şunları söyledi:

* 13 dönüm tarlayı 20 yıl önce bir vatandaşlık görevi kabul edip büyük bir masraf ve emekle ağaçlandırdım. Burada ağaçlara bakmakla görevli Cemal Ö.’nün görevini yapmadığını anladım.

* Ağaçlara bakmadı, benim satın aldığım kazları kesip satmış ve benden izinsiz ağaçları da gizli olarak kestiğini ve sattığını öğrendim

* 20 yıllık çam ağaçlarını geri getirmek mümkün mü? Bunu yapan kişiyi affetmiyorum. Bu ders olsun.