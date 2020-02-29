Profesörden şaşırtan açıklama: ‘Corona virüs korkulacak bir hastalık değildir’

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Parlak yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan, tüm dünyayı sarsan Corona virüsün, korkulacak bir hastalık olmadığını söyledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Koronavirüs Hijyen ve Enfeksiyondan Korunma’ konulu konferans düzenlendi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Parlak katılımcılara Corona virüs ile ilgili çeşitli bilgiler aktardı. Parlak medyanın bu tarz vakalarda insanlar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, tarihte Corona virüsü gibi birçok salgın hastalıklarının etkili olduğunu dile getirdi. 31 Aralık 2019 tarihinde Çin'de ortaya çıkan ve Çin genelinde hızla yayılan ve virüsün dünyanın birçok ülkesinde görüldüğüne değinen Prof. Dr. Mehmet Parlak, virüsten korunma yollarına da değinerek, katılımcılara maske kullanımını uygulamalı olarak anlatıp, maskenin doğru kullanılmaması halinde bir işlev görmediğine dikkat çekti.



Corona virüsün bulaşma şeklinin, Süper Bulaşıcılar sınıfında yer aldığı belirten Parlak, enfekte kişilerin insanlar ve hayvanlar ile yakın temas ile, öksürük ve hapşırmaları ile havaya yayılan virüslerin hava yoluyla solunması ile, enfeksiyon etkeninin bulaştığı ellerin ağız ve burun ile teması yolu ile insanlardan, hayvanlardan ve bunların kirlenmiş ürünlerinin tüketimi ile buluşabileceği vurguladı.

KORKULACAK HASTALIK DEĞİLMİŞ!

Konferans sonrası da açıklama yapan Parlak, Corona virüsün medyada yer alan haberlerdeki gibi korkulacak bir hastalık olmadığını belirterek, “Corona virüsün toplumda diğer virüslerden çok farkı yoktur. Yani hafif seyreden gribal enfeksiyonlardandır. Burada şunu ifade edelim grip tanımı toplumdaki tanımından oldukça farklıdır. Yani ortalık hastalığıdır. Herhangi bir hastalıktır” dedi.



Corona virüsün bir anda halk arasında gündem olmasının sebeplerine değinen Parlak: “Wuhan kentinde 5 kişinin ölümü ile olan zatüre olayına tanı konulamadığı için ve daha sonrada Corona’ya benzetilerek, tüm özellikleri kapsadığı için Corona’nın çok ağır olduğunu dünyaya yaydılar. Ancak böyle bir durum söz konusu değildir. Paniğe gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

(İHA)