Profesyonel dağcılar tarihi Leleg yolunu yürüyerek tanıtacak

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün üç gün sürecek yürüyüşe başlayan Türkiye Dağcılık Federasyonu lisanslı sporcuları ve antrenörleri tarihi Leleg Yolu’nda yürüyecek. Yaklaşık 46 kilometre yürüyeceklerini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Burhan Yusuf Taş “Amacımız treking grubu ile binlerce yıllık yolda yürüyerek turizme kazandırılan ve doğa, tarih kültür ile iç içe olan bu bölgenin tanıtılmasını sağlamak” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Türkiye'nin çeşitli il ve dağcılık kulüplerinden Bodrum'a gelen Dağcılık Federasyonu'nun 25 lisanslı sporcusu ile federasyon temsilcisi Mehmet Bakır Asma, teknik direktör Osman Kalaycıoğlu ve Federasyon Muğla İl temsilcisi Burhan Yusuf Taş Bodrum'da 3400 yıllık tarihi Leleg Yolu'nun tanıtımı için bugün belediye meydanındaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal marşı okuduktan sonra üç gün sürecek 46 kilometrelik yürüyüşe başladı.

“BÖLGENİN TARİH, KÜLTÜREL VE DOĞA GÜZELLİKLERİNİ TANITACAĞIZ”

Türkiye Dağcılık Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Burhan Yusuf Taş, TÜRSAB, Bodrum Doğa Sporları Kulübü, Bodrum Belediyesi, GEKA ve dağcılık Federasyonu tarafından organize edilen ve toplamda 188 kilometrelik parkurun Pınarlıbelen, Etrim, Tangela Dağı, Kışla ve Pınar Dağları rotasında devam ederek Kazderesi Mevkii'nde sona ereceğini ifade etti.

Üç günlük yürüyüşün amacının bölgedeki doğa, tarih ve kültürel güzellikleri tanıtmak olduğunu belirten Taş, “Amacımız treking grubu ile binlerce yıllık yolda yürüyerek turizme kazandırılan ve doğa, tarih kültür ile iç içe olan bu bölgenin tanıtılmasını sağlamak, önümüzdeki aylarda benzer organizasyonları devam ettirerek ülkemizin az bilinen bölgelerinin tanıtımını ve dağcılık ile doğa sporlarına gönül verenleri bu güzelliklerle buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.