Profesyonel işlerinin yanında çöp karıştırarak ayda 3 bin dolar kazanıyorlar

Sheffield çifti, her gün sayısı artan çöp karıştırıcılar arasında. Yıllar geçtikçe ve özellikle corona virüsü pandemisi sırasında çöp tenekelerini karıştırmanın popülaritesi de arttı. Artık, çöp tenekesi dalışı buluşma grupları, çöplükte dalış Facebook grupları ve hatta çöplükte dalış TikTokerlar bile var.

Ancak onlar 10 yıldan fazla bir süredir çöpleri karıştırıyor. Erin Sheffield, Insider’a konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Özellikle içinde yaşadığımız zamanda bütün o şeyleri çöpten çıkarmazsanız, hepsi bir çöp sahasına gidecek, oysa bunlardan aslında para kazanabilirsiniz” dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇÖP TOPLAYICILIĞI ARTTI

Genel olarak pek çok kişi pandemi sırasında çöp tenekesi dalışına başlamış olsa da Dave ve Erin yıllardır bu işin içinde. Her ikisi de üniversitedeyken, öğrencilerin sömestr sonunda ne kadar çok eskimemiş eşyayı arkada bıraktıklarını gördükten sonra çöpleri aramaya başladı.

“Dave’le tanıştığımda, bir şeyler satabileceğimizi fark ettim. Üzerinde etiketli bir sürü yepyeni giysi bulursak, onları satmaya çalışırdık” diye anlatıyor, gelişimsel engelli insanlar için bakım koordinatörü olarak çalışan Erin. Kendi imalat işini yürüten Dave ise son birkaç yılını çöp tenekelerini karıştırma tekniklerini optimize etmek ve verimliliği artırmak için harcadı.

EN İYİ ÇÖPLERİN NEREDEN TOPLANACAĞINI ARAŞTIRDI

Şehirdeki tüm farklı çöp tenekelerinin bir haritasını yaptı ve hangilerinin genellikle en iyi eşyalara sahip olduğunu tespit etti ve bunları haftada en az iki kez ziyaret etmeye başladı:

“Temelde birkaç farklı rotam var ve şehrin farklı bölgelerindeki iyi çöp tenekelerini tanıyorum, böylece artık yeni çöp tenekelerine bile gitmiyorum. Sadece bir şeyler olacağını bildiğim yerlere gidiyorum. Yani bunu ne kadar uzun süre yaparsanız, işiniz o kadar kolaylaşır ve bir o kadar da az zaman harcayıp daha çok para kazanırsınız.”

EN ÇOK METAL HURDALAR KAZANDIRIYOR

Buldukları ürünlerin çoğu eBay’de ve diğer çevrimiçi perakendecilerde yeniden satılırken, Dave Insider’a çöp tenekesi dalış paralarının üçte birinin hurda metal satışından geldiğini söylüyor:

“Genelde şöyle düşünüyorum; eğer birkaç saatliğine çöp tenekelerine dalmaya gidersem bulduğum hurda metal, benzinimi ve asgari ücretimi karşılıyor. Bulduğum geri kalan şeyler eBay’de yeniden satmak için ufak bir sos gibi.”

KAZANDIKLARI PARALAR SAYESİNDE KÜÇÜK BİR TEKNE ALDILAR

Hem Erin hem de Dave’in çöpte bulduğu en değerli eşyalardan bazıları, 500 dolara sattıkları gerçek bir Prada çanta ve 1000 dolar değerinde üniversite ders kitapları.

Ancak çift, artık buldukları eşyalar konusunda biraz seçici olduklarını söylüyor. Açılmamış yiyeceklere rastladıklarında, çift genellikle eve götürüp ya da arkadaşlarına ya da komşularına veriyorlar.

Çift, kısa süre önce birikimleriyle küçük bir tekne satın aldı.

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