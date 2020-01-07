Prostat sağlığı için beslenme önerileri

“Prostat kanseri; genetik olduğu kadar beslenmeyle de ilişkilidir” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk bu hastalığa karşı tüketilmesi ve uzak durulması gereken besinleri anlattı.

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri…Ancak erken teşhisle tedavide önemli başarılara ulaşılabiliyor. Bunun yanı sıra hastalıktan korunmak için bazı önlemlerin de alınması gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk; beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle prostat kanseri gelişim ve ilerleme riskini azaltmanın mümkün olduğunu belirterek, düzenli kontrollerin de hayat kurtarıcı olduğunun altını çizdi…İşte bu konuda bilinmesi gerekenler:

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Prostat kanseri, erken dönemde hiç şikayet vermeyen hatta en az belirtiye neden olan kanser türlerinden biri. Öyle ki, bazen kişide hiçbir şikayet olmadan ileri evrelere kadar gelişebiliyor. Erken tanı için, ilk PSA testi 40 yaşında yaptırılması ve özellikle 50 yaşından sonra prostat muayenesi için mutlaka belli aralıklarla doktora başvurulması gerekiyor. Hastalıkta tanı, kanda PSA ölçümü ve parmak ile prostat muayenesiyle konuyor.

GENETİK MİDİR?

Prostat bezinin salgıladığı PSA, prostat kanserinin yanı sıra iyi huylu prostat büyümesinde (BPH) ve prostat iltihaplanmasında (prostatit) yüksek bulunabiliyor. PSA'nın 50 yaşından küçüklerde 2 ng/ml'den az, 50-60 yaşlarında ise 2.5 ng/ml'den az olması gerekiyor. Araştırmalar, genetik faktörlerin prostat hastalıklarında etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle ailesinde prostat kanseri olanların düzenli kontrollerini aksatmaması gerekiyor.

HANGİ GIDALAR ZARARLI?

Sağlıksız beslenme ve şişmanlık da saldırgan prostat kanseri için risk faktörleri arasında gösteriliyor. Hayvansal yiyecekler, erkeklerde testosteron ve insülin gibi büyüme ve gelişmeyi uyaran hormonlarda artışa yol açıyor. Hızlı ve sağlıksız büyüme, prostat kanserini tetikleyebiliyor. Doymuş yağ ve hormon miktarları fazla olan süt ve süt ürünleri prostat kanserine zemin hazırlıyor. Dünya prostat kanseri haritasına bakıldığında hastalık; en fazla hayvansal gıda tüketen ABD, Fransa, İsveç, İsviçre, Hollanda ve Norveç gibi ülkelerde yaygınken; süt ve süt ürünlerinin çok az tüketildiği Çin, Japonya, Kore, Hong Kong, Tayvan gibi ülkelerde çok az görülüyor. Öte yandan şeker ve beyaz un içeriği yüksek olan şerbetli tatlı gibi rafine karbonhidratlardan, bütün işlenmiş yiyeceklerde bulunan trans yağlardan da uzak durulması gerekiyor. Ayrıca çalışmalar, düzenli egzersiz yapan erkeklerde prostat kanseri riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Egzersizin kanser için koruyucu etkisinin yanı sıra, tanı alan erkekler için hastalığın seyrinde de son derece önem taşıyor.

HANGİ GIDALAR FAYDALI?

Prostat hastalıklarına karşı bazı besinlerin faydaları göz ardı edilmemeli. Bunlar şöyle sıralanabilir: Domates: Başta domates olmak üzere karpuz, kavun, greyfurt ve kırmızıbiberde bulunan likopen prostat, mesane ve pankreas kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Sarımsak: İçerdiği allicin prostat kanserine karşı doğal kalkan olarak adlandırılıyor. Kabak çekirdeği: Çinko içeriği sayesinde prostat kanseri ve cinsel iktidarsızlığa karşı koruma sağlıyor. Zerdeçal: Antioksidan gücüyle kanserle savaşıyor. Yeşil çay: Kanserli hücreleri küçültüyor. Her gün 2 bardak tüketilmesi öneriliyor.