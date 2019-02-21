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Psikiyatrist Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Canan Karatay’a ateş püskürdü
Psikiyatrist Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, "Ağabeyimi antidepresan yüzünden kaybettim" diyen Canan Karatay ile ilgili, "Bilmediği konularda abuk subuk açıklamalar yapmasın" dedi.
Yaşam 21 Şubat 2019 - 16:28

Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Woman TV’de katıldığı bir programda “Ağabeyimi antidepresan yüzünden kaybettim, antidepresan kullandığı için intihar etti ağabeyim” diyen Canan Karatay ile ilgili sert ifadeler kullandı.

Beyazyürek, Karatay’ın açıklamasıyla ilgili “Canan Hanım bu konunun uzmanı değil. Bu bireysel bir şey. Önce kardeşini kaybetmesi üzücü. Biraz önce dedim ki, depresyon en çok intiharın görüldüğü hastalık grubu. Depresyon etkili tedavi edilmezse intihara sebep olabilir. Bu kadar ağır bir rahatsızlık. Antidepresan kullandığı için intihar etmedi, depresyonda olduğu için intihar etti ağabeyi. Bakın vakayı tanımıyorum ama madem depresyon… Buradan Canan Hanım’ı da bilgilendireyim de, bir daha böyle abuk subuk her yerde bunu konuşmasın. Doğru değil. Veyahut da konuşacağı zaman bu konunun uzmanını alsın öyle konuşsun” dedi.

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