Psikolog Şervan Kaplan, stres ve depresyona karşı uyardı

Depresyon, kaygı bozukluğu, uyku problemlerinin yanı sıra öğrenme bozukluğu, stres ile başa çıkma problemleri, hiperaktivite, dikkat eksikliği ve disleksi gibi psikolojik rahatsızlıkları çözmek mümkün.

SOSYAL HAYATI ETKİLİYOR



Anksiyete yani kontrol edilemeyen kaygı bozukluğu, gençlerin okul başarısından yetişkinlerin iş yerinde yanlış karar almalarına kadar çok geniş bir yelpazede gündelik sorunlar yaratmaktadır. İnsomnia adı verilen uyku bozukluğu ise uykusuz geçen gecelerin ardından bireyin günlük hayatında kendini son derece yorgun hissetmesine ve odaklanma problemlerine yol açmaktadır.

Ayrıca bireyin kendini uzun süreli olarak olumsuz duygularla çevrilmiş hissetmesi problemi olan depresyon ise ileri derecelere ulaştığında odak problemlerine ek olarak bireyin hareket etmesini bile engelleyici hale gelen ciddi bir psikolojik rahatsızlıktır.

Bunların yanında öğrenme güçlüğü ve disleksi, küçük yaştaki çocukların özgüvensizlik ve akranlarına göre geri kalmışlık duygusu hissetmelerine sebep olacak ve bu durum ise anksiyete ve depresyonu tetikleyecektir.

Yaşam hakkı bir anayasal hak olmakla birlikte bireyin nasıl yaşadığı veya yaşayacağı sorulması gereken temel sorulardandır. Psikolog Şervan Kaplan'ın da belirttiği gibi son yıllarda geliştirilen cihazlar sayesinde depresyon, kaygı bozukluğu, uyku problemlerinden öğrenme güçlüğüne kadar onlarca psikolojik rahatsızlıkla mücadele edilebilmektedir. Özellikle 1979 yılında Kirsch tarafından yapılan ve ardından günümüze kadar geliştirilen deneyler ve akademik araştırmalar göstermektedir ki CES (Cranial Electrotheraphy Stimulation) terapi yöntemi yüksek iyileştirme oranı ve yan etkisiz bir tedavi metodu olması ile öne çıkmaktadır. Amerikalı bilim adamları tarafından yapılan araştırmalarda anksiyete bozukluğunun tedavisinde iyileşme oranının %31 ile %97 arasında olduğu, depresyon tedavisindeki iyileşme oranının %25 ile %80 arasında olduğu açıklanmıştır.