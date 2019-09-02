Psikologlardan “mevsimsel depresyon” uyarısı

Psikolog Enise Öziç, Sonbahar ayına girerken kişinin kendisini yorgun ve depresif hissetmesinin çok normal bir durum olduğunu belirterek, “Yaşadığınız ortamı parlak renklerle boyayın ya da olabildiğince ışığı bol ortamlarda bulunun” dedi.

Psikolog Enise Öziç, mevsimlerin ve mevsimler arasındaki geçiş dönemlerinin insan psikolojisi üzerinde birçok psikolojik ve fiziksel etkisi olduğunun bilim insanları tarafından kanıtlandığını söyledi. Yaz aylarında insanın kendini çoğunlukla mutlu ve dinamik hissettiğini, Kış ve sonbahar aylarında ise daha yorgun, halsiz veya depresif hissedebildiğini kaydeden Öziç, “Mevsimsel depresyon, güneş ışınlarının azalmasına bağlı olarak gelişen bir depresyon çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Mevsimsel depresyonda belirtiler genel olarak ümitsizlik, isteksizlik, kendini değersiz hissetme, suçluluk duygusu, uyku bozukluğu, enerji kaybı, çabuk yorulma, iştah eksikliği, iştahın azalması veya artması (daha çok karbonhidratı yiyeceklere yönelme), sinirlilik, karamsarlık, anksiyete ve konsantrasyon bozukluğu olarak sıralanabilir” dedi.

YAŞADIĞINIZ YERİ PARLAK RENKLERE BOYAYIN

Mevsimsel depresyonun etkilerinden korunmak için önerilerde bulunan Öziç, “Sonbahar ayına girerken hafif ve rahat kıyafetler giyinebilirsiniz. Kıyafetlerde canlı renkleri tercih etmeyi unutmayın. Yaşadığınız ortamı parlak renklerle boyayın ya da olabildiğince ışığı bol ortamlarda bulunmaya çalışın. Olumsuz içerikli cinayet, suç, felaket gibi olayları ve haberleri okumaktan, izlemekten kaçının. Pozitif haberlerden oluşan bir diyetle kendinizi besleyin. Kış şartlarına adapte olmak için rutin egzersizler yapın, hareketli olun. Beyninize daha az oksijen girmesine neden olan yağlı yiyecekler yerine protein, vitamin ve mineral içeren yiyecekleri tüketmeye dikkat edin. Sosyal çevrenizden ve günlük aktivitelerden uzak kalmayın” diye konuştu.

KENDİ ŞEHRİNİZDE TURİST OLUN

Kış ayının yeni bir hobi edinmek için en uygun zaman olduğuna dikkat çeken Öziç, şunları kaydetti: “İşten gelip çok sevdiğiniz bir şeyi yapmanın heyecanını kendinize yaşatın. Hafta sonları evde kalmayın. Yaşadığınız şehirde turist olun. Müzeleri, galerileri gezin. Mümkünse yalnız kalmayın. Ailenizden birini ya da arkadaşınızı yanınıza alın. Bunun geçici bir durum olduğunu asla unutmayın. Mevsimsel değişikliğe bağlı depresyon geçici bir durum olmasına rağmen, tedavi edilmediği zaman yaşam kalitesini bozabilir. Bu nedenle mevsimsel depresyonlar önemsenmeli, gerekirse ilaç ya da psikoterapi desteği ile profesyonel yardım alınmalı ve yaşam kalitesi yükseltilmelidir. Unutulmaması gereken, her kışın ardında bir baharın muhakkak saklı olduğudur.”

İHA