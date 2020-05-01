Psikolojisi bozulan vatandaşa destek

Efeler'in CHP'li belediyesi ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Aydın Şubesi, vatandaşların ruh ve sinir sağlığının desteklenmesi ve korunması için ilçe sınırları içerisinde psiko-sosyal destek, online danışma ve bilgilendirme çalışmaları ile seminer, sempozyum, kongre, panel ve çalıştaylar düzenlemek üzere protokol imzalandı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Aydın Şube Başkanı Süleyman Çokay'ın imzalarıyla yürürlüğe konan iş birliği anlaşması ile corona virüs salgını sürecinde sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek verilecek.

“İNTİHAR VAKALARININ ARTMASI BİZİ ÜZÜYOR”

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Dünya ve ülkemiz koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyor. Üretimin yavaşlaması buna bağlı olarak ekonominin zora girmesi nedeniyle psikolojik sıkıntılarda artış meydana geldi. Efeler'de de intihar vakalarının artmış olması bizi çok üzüyor. Bu sorunların imzaladığımız anlaşma ile belediyemiz aracılığında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin çalışmaları ile giderilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu anlamlı iş birliğimizin Efeler halkına, insanlarımıza faydalı olacağını umuyorum” diye konuşarak vatandaşların, 444 80 09 numaralı telefondan Efeler Belediyesi'nin Efe Masa birimi ile temasa geçerek uzmanlardan psikolojik destek alabileceklerini bildirdi.

“ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ”

Karantina günlerinde ortaya çıkan izolasyon psikolojisini en iyi şekilde yönetmek için çalışacaklarını belirten Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Aydın Şube Başkanı Süleyman Çokay'da, “Hepimiz bu topraklarda doğduk, bu topraklara borcumuz var, borcumuzu ödemek için çalışıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Efeler Belediyesi ile birlikte bu karantina günlerinde izolasyon psikolojisini en iyi şekilde yönetip vatandaşlarımızın mevcut ve muhtemel psikolojik sorunlarının giderilmesiyle ilgili önemli çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum” dedi.