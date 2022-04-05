Puanlar mamaya dönüşecek

HAYTAP ile bir araya gelen ZUBİZU üyelerinin kullandıkça kazandıkları ödül puanları mamaya dönüştürecek.

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Türkiye'nin dört bir yanındaki sahipsiz sokak hayvanlarına ulaşan ve onlara kaliteli mama desteği sağlayan HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) ile 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları’nı Koruma Günü kapsamında önemli bir iş birliğine imza

attı.

ZUBİZU ile varılan anlaşmaya göre, ZUBİZU üyeleri uygulamadaki birikmiş puanlarını HAYTAP'a mama desteğine dönüştürecek. Kampanya kapsamında, ZUBİZU kullanıcılarının ödül puanlarından elde edilen mama yardımının yüzde 20'si kadar ek mama desteğini ise Nisan ayı sonuna kadar ZUBİZU yapacak.

Kampanya ile hem sokaklarda ve barınaklarda yaşayan hayvan dostlarımız için farkındalık yaratmak hem de mama bağışını teşvik etmek amaçlanıyor.