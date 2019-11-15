Güzellik söz konusu olduğunda genellikle aklımıza ilk gelen, güzel bir yüz, bakımlı saçlar, makyaj, giyim gibi bir takım konular gelir fakat güzellik yalnızca yüz ve saç değil tüm vücudu kapsamaktadır. Bakımına önem veren kadınlar sırt ve vücut güzelliğini asla atlamayacaktır. İşte pürüzsüz bir sırt için bakım önerileri…

Giydiğimiz kıyafetlerin altından görünen cildimiz güzelliğimizi büyük ölçüde etkilemektedir. Yalnızca yaz aylarında değil her zaman sırt ve vücudumuzun diğer alanlarının bakımına özen göstermeliyiz. Sırt, vücudumuzun diğer bölgelerine oranla daha yağlıdır ve düzenli temizliği yapılmadığında yağı ve kiri içine hapseder. Sivilce ve siyah nokta oluşumu artar.

SIRT BAKIM ÖNERİLERİ

Sırt dekoltelerinin sıklıkla kullanıldığı özel günlerde sırtınızın bakımlı ve pürüzsüz görünmesini istiyorsanız kendinize pratik bir rutin oluşturabilirsiniz. Banyo esnasında düzenli olarak sırtın keselenmesi yağ oranının dengelenmesine, sivilce siyah noktaların azalarak, gözeneklerin küçülmesini sağlar. Deniz tuzu, limon ve üzüm çekirdeği içeren peeling ürünleri alarak sırtınıza peeling yapabilirsiniz. Bu sayede cildinizi ölü derilerden arındırarak pürüzsüz ve bakımlı bir sırta kavuşabilirsiniz.

Sırt sağlığınız için kullandığınız sütyenlerde oldukça önemlidir. Vücudunuza uygun olmayan sütyenler hem rahatsız edicidir hem de sırtta izler bırakarak sırt yapınızın bozulmasına neden olabilir. iç çamaşırı seçerken vücudunuza uygun ve hijyenik çamaşırlar tercih edilmelidir.

Sağlıklı beslenmenin cilde büyük faydaları vardır. Yeşil yapraklı sebzeler, et, yumurta, balık ve bakliyatları soframızdan eksik etmemeliyiz. Yaşamımızı borçlu olduğumuz su, cildimizin de pürüzsüz olmasını sağlamaktadır. Günlük su tüketimimizi arttırarak, canlı ve pürüzsüz bir tene sahip olabilirsiniz.