Çocukların telaffuz ederken en çok zorlandıkları harf r harfidir. Genellikle 6 yaşına gelen çocuklardan r sesini doğru çıkarmaları beklenebilir. Buna bağlı olarak 6 yaşı beklemek daha uygun olabilir fakat çocuk bu durumdan dolayı rahatsızlık duyuyorsa erkenden terapiye başlanabilir. Peki, R harfi nasıl söylenir? Çocuklara r harfi nasıl öğretilir?

Ebevynlerin kulağına, R harfini söyleyemeyen çocuğun söylediği kelimeler çok sevimli gelebilir ama özellikle okula başladıklarında arkadaşları tarafından alay edilebilir ve bu durum da çocuğun kendine güvenini sarsabilir. Okul çağına gelen çocuklarda “kendiliğinden geçer” diye zamana bırakmak yerine terapiye başlayarak r harfi öğretilebilir. Bu da olası problemlerin yaşanmasını ortadan kaldırabilir. Okula başlayan çocuklar harfleri öğrendiklerinde R harfi yerine başka bir ses söyleyen çocuk harfleri öğrenmekte zorluk çeker ve okul performansını büyük oranda etkiler.

R HARFİ NASIL ÖĞRETİLİR?

En başta danışılması gereken kişi, dil ve konuşma bozuklukları uzmanı olabilir. Uzman eşliğinde R harfini söylemek için gerekli dil hareketleri yapılarak R sesi çıkarılabilir. Burada en önemli noktalardan biri de çocuğun bu harfin kullanımının neden gerekli olduğunun farkına varması ve egzersizlerle iyice kavramaya çalışmasıdır.

Terapi sırasında sürekli olarak egzersizler yapılarak çocuğa cümle içerisinde, tekrar yapması sağlanır. R sesini doğru üretse de başlarda hala hata yapabilir. Bunun önüne sürekli yapılan egzersizler geçebilir.

EBEVEYNLER R'LERİ SÖYLEYEMEYEN ÇOCUĞA YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

Aileler dil ve konuşma bozukluğu uzmanının yardımı ile çocuklarına destek olabilirler. Çocuğa r harfi öğretilirken dilini yukarı kaldırmasını ancak çatısına değdirmemesi istenir ve bol bol terapi yapılır. Terapide birtakım ödevler verilir ve evde ailenin desteği ile bu sesi çıkarmalarına yardımcı olunabilir.