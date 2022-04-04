Radyo programını protesto eden aktivistten şaşırtıcı hareket

Just Stop Oil grubundan bir iklim aktivisti, İngiltere'deki petrol terminallerindeki protestolarla ilgili katıldığı bir radyo röportajında şaşırtıcı bir harekete imza attı.

Sozcu.com.tr

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Times’ta yer alan habere göre, Just Stop Oil (Petrolü Durdurun) isimli iklim aktivisti grubun üyesi olan 22 yaşındaki Nathan McGovern, LBC kanalında katıldığı bir radyo programında elini yapıştırıcıyla mikrofona sabitledi.

McGovern, LBC radyosu sunucusu Tom Swarbrick’e, programın dinleyicilerine iklim krizini anlatmak için “elindeki medya kanalını” kullanmaması sebebiyle harekete geçtiğini söyledi. Polis LBC’nin stüdyolarına gelmeden önce, stüdyo ekibi aktivist McGovern’ın elini mikrofondan ayırdı.

Kuzey Denizi’ndeki petrol sahalarının genişlemesini protesto eden aktivist bir grup olan Just Stop Oil’in aktivistleri petrol terminallerine erişimi engelliyor ve hükümetin yeni petrol ya da gaz projelerini durdurmasını talep ediyor.

155 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumartesi günü Just Stop Oil’den aktivistler, Titan Truck Park’a erişimi engellediklerini ve Navigator ile Grays petrol terminallerinde bir yeraltı tünelleri ağına girdiklerini söylediler.

Dün ise Warwickshire polisi, Kingsbury’de “önemli bir operasyonun devam ettiğini” söyledi. Operasyona liderlik eden emniyet müdür yardımcısı Ben Smith, “Her insanın yasal protestoya katılma hakkını tamamen kabul ediyoruz. Ancak bu protesto yasa dışı ve orantısız hale geldiğinde başkalarının haklarını korumak için harekete geçeceğiz” dedi.

Essex polisi de benzer suçlardan Cuma günü 63, Cumartesi günü 57 ve dün 35 aktivistin daha tutuklandığını açıkladı.

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