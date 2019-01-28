Radyocu ve şair Ceyhun Yılmaz’dan Fahri İlker’e tam destek

2017 yılında RMS müzik yapım prodüksiyon etiketiyle ‘Hacivat’ adlı single çalışmasını piyasaya çıkaran Fahri İlker, söz ve bestesi kendisine ait olan ‘Dargınım’ adlı şarkısıyla müzik camiasına yeniden merhaba dedi, radyocu Ceyhun Yılmaz ise şarkıda şiir okuyarak Fahri İlker'e destek verdi.

İlker'in Beykoz Akbaba Köyü'nde çekilen klibinde kendisinin yanı sıra radyocu ve şair Ceyhun Yılmaz ve Brezilyalı manken İsabella Ahrends rol aldı. Klibin yönetmen koltuğunda ise Yusuf Özbilen oturuyor. Klip sonrası Fahri İlker ve Ceyhun Yılmaz sosyal medya paylaşmak için selfie çekmeyi ihmal etmedi. Fahri İlker'in ‘Dargınım’ adlı single'ı önümüzdeki hafta tüm dijital platformlar aracılığıyla müzik severlerle buluşacak.