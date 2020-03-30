Rafting botları corona virüs nedeniyle depoda kaldı

Her sene mart ayında raftingcilerin botlarını suya indirdiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde, corona virüs salgını nedeniyle bu yıl bu botlar depoda kaldı.

Dünya genelinde ilan edilen corona virüs karantinaları nedeniyle turistin gelmediği Antalya’da, yerli halk da ‘Evde kal’ çağrısına uyuyor. Bu nedenle normal zamanlarda günde 300’ün üzerinde botun tura çıktığı Köprülü Kanyon’da rafting yapılmıyor. Hazırlıklarını tamamlayan rafting işletmecileri, salgının sona ermesini bekliyor.

“SALGIN KONTROL ALTINA ALININCAYA KADAR BEKLEYECEĞİZ”

Bölgede 15 yılı aşkın süredir rafting işletmeciliği yapan bir yetkili, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen corona virüs nedeniyle sezonu açmadıklarını söyledi. Yerli veya yabancı turistin karantina uygulamaları nedeniyle evlerine kapandığını anlatan yetkili, “Salgın dünya genelinde tamamen kontrol altına alınıncaya kadar beklemedeyiz. Salgının kontrol altına alınması için devletimizin aldığı önlemlere destek oluyoruz. Dünyanın dört bir yanını etkileyen bu salgının bitmesini ve eski günlere dönmeyi iple çekiyoruz” dedi.(DHA)