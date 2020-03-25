Rahim boşluğunu görüntülemek için kullanılan bir tanı yöntemi olan rahim filmi, genellikle çocuk sahibi olmak isteyen hastalarda tüplerin geçirgenliğinin incelenmesi için uygulanır. Peki, rahim filmi nasıl çekilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

RAHİM FİLMİ (HİSTEROSALPİNGOGRAFİ – HSG) NEDİR?

HSG (Histerosalpingografi), jinekolojide rahim ağzı kanalının, rahim içinin ve fallop tüplerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini incelemede yaygın olarak kullanılan radyolojik bir işlemdir. HSG; kısırlık, düşük, kapalı kanal, kanser gibi rahimde oluşabilecek tüm sağlık sorunlarını tespit etmek için kullanılır. Rahim içine verilen özel bir sıvı, bu yapıların yandaki röntgen filminde olduğu gibi görüntülenmesine olanak verir.

RAHİM FİLMİ NASIL ÇEKİLİR?

Histerosalpingografi (HSG) veya ilaçlı rahim ve tüp filmi, adet kanamasının tamamen bittiği bir zaman diliminde ve adet döngüsünün ilk yarısında uygulanır. Bunun nedeni bir yandan adet kanamasının rahim içinden tüplere ve buradan da karın boşluğu içine dolmasının yaratacağı sorunlara engel olmak, öte yandan rahim içindeki muhtemel bir gebeliğe zarar vermemektir.

İşlem sırasında görüntüleme cihazında görülen bir sıvı (kontrast madde), rahim ağzından rahim içine verilerek; bu sıvının, rahmin içini ve tüpleri görünür hale getirmesi sağlanır. Bu sıvı genellikle içerisinde iyot tuzu bulunan sudur. İyot, X ışınlarını tutmakta görevlidir. Böylece rahim içi ve tüplerden görüntü alınabilmektedir. Kokusu yoktur ve renksiz bir sıvıdır. Yakıcı değildir. Doku ve organlar üzerinde bir zararı yoktur. Adına ilaç denmektedir ama aslında gerçek bir ilaç değildir. İşlemde kontrast madde; rahim ağzından basınç ile verildiği için, bazı durumlarda tüplerdeki mukus benzeri engelleyici yapıları temizleyerek tedavi edici etki de gösterebilir. Bu uygulama en fazla 15 dakika içinde tamamlanır. Rahim filmi işlemi sonrası hastalar, günlük yaşam rutinlerini etkileyebilecek bir rahatsızlık hissetmezler. İşlem sonrasında hafif kanama veya lekelenme, normaldir. Kanama birkaç gün devam eder ve biter. Ancak kanamanın kesilmemesi durumunda anormal bir durum olabileceği için mutlaka doktora başvurulmalıdır.